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Защитник «Спартака» Литвинов: как моё здоровье? Всё хорошо, устал

Защитник «Спартака» Литвинов: как моё здоровье? Всё хорошо, устал
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов после матча 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1) рассказал о своём здоровье.

«Как здоровье? Всё хорошо. Устал», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Литвинов является воспитанником красно-белых. Руслан был переведён в основу осенью 2021 года. С тех пор россиянин сыграл за «Спартак» 81 матч, где отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Кроме того, 22-летний игрок благодаря игре за красно-белых начал вызываться в сборную России.

Напомним, после данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.

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