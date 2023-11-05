Защитник «Локомотива» Ненахов заявил, что в команде недовольны результатами в РПЛ

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Было ли принципиально Дзюбе забить сегодня? Не знаю, спросите у него. Мы не смотрим, на каком месте мы находимся. Хотим выигрывать в каждом матче. Цель – забраться как можно выше. Если смотреть на очки, то это обычно до добра не доводит. Команда начинает проигрывать.

Нам глубина состава позволяет добиваться высоких результатов параллельно в двух турнирах. Надо просто выигрывать свои матчи, а не терять очки. Результатом первой части сезона недовольны. Должны были выигрывать», — приводит слова Ненахова Metaratings.

Напомним, сегодня, 5 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими коллективами — «Локомотивом» и «Спартаком». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.

После данного матча «Спартак» занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 21 очко после 14 матчей. «Локомотив», в свою очередь, располагается на шестой позиции, набрав также 21 очко в 14 встречах.