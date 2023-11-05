«Арис» с Сулеймановым проиграл «Атромитосу»

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Сегодня, 5 ноября, завершился матч 10-го тура греческой Суперлиги между «Арисом» из Салоник и «Атромитосом». Команды играли на стадионе им. Клеантиса Викелидиса в Салониках, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 21:15 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 25-й минуте Самуель Фридйонссон с передачи Гаэтана Робая вывел гостей вперёд.

На 39-й минуте Фабиано не реализовал 11-метровый, но с добивания сделал счёт равным.

На 53-й минуте Диего Валенсия вновь вывел «Атромитос» вперёд, забив с пенальти.

На 77-й минуте Агибу Камара забил последний гол в этом матче.

Напомним, за греческий «Арис» выступает россиянин Магомед-Шапи Сулейманов, который появился в стартовом составе и провёл на поле 83 минуты. Голевыми действиями игрок не отметился.

На данный момент после десяти сыгранных матчей в греческой Суперлиге «Арис» располагается на шестой строчке с 14 очками. «Атромитос» находится на 10-й позиции с девятью баллами.