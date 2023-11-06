Тренер «Зенита» Семак высказался о значении лидерства в РПЛ перед зимней паузой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 14-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:0) высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» и о значении лидерства в чемпионате перед зимней паузой.

«Игра 15‑го тура с «Краснодаром» превращается в финал первого круга? Получается, что тот, кто победит, окажется лидером после 15 туров. Но, мне кажется, гораздо важнее, кто уйдёт на первом месте на зимнюю паузу по итогам 18 туров. Но и это не будет играть решающего значения. Скорее, для настроения на большой перерыв», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 встречах. «Зенит» идёт на втором месте, у сине-бело-голубых 29 очков за 14 матчей.