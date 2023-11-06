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Игрок «Монако» Закария — о Головине: он фантастический игрок, умеет делать разницу

Игрок «Монако» Закария — о Головине: он фантастический игрок, умеет делать разницу
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Игрок «Монако» Денис Закария после матча 11-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (2:0) похвалил российского партнёра по команде Александра Головина.

«Головин — фантастический игрок. Думаю, все понимают, насколько он значим для «Монако». Он один из тех игроков, которые умеют делать разницу», — приводит слова Закарии пресс-служба клуба.

Напомним, в матче с «Брестом» Головин отметился голом и результативной передачей.

В нынешнем сезоне Александр в десяти сыгранных матчах французской Лиги 1 отметился пятью голами и двумя результативными передачами. По этому показателю Головин занимает второе место в этом сезоне. На первой позиции располагается нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого 10 результативных действий.

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