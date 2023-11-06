Доменико Тедеско назвал лучшего вратаря в мире

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что считает вратаря «Реала» Тибо Куртуа лучшим в мире голкипером.

«Для меня Тибо Куртуа — лучший вратарь в мире. Но у нас также есть другие хорошие вратари», — приводит слова Тедеско Standard.

Напомним, в августе этого года Тибо Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. После этого «Реал» арендовал испанского вратаря Кепу у лондонского «Челси» до конца сезона.

5 ноября состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли мадридский «Реал» и «Райо Вальекано». Встреча закончилась со счётом 0:0. На данный момент после 12 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Реал» Мадрид располагается на второй позиции с 29 очками.