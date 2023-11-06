Уткин: не знаю, как Захарян найдёт себя в такой прекрасной игре «Реала Сосьедад»

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом Сосьедад» в матче 12-го тура Ла Лиги (1:0).

«Сильное впечатление субботы — игра «Реала Сосьедад» с «Барселоной». В этом сезоне точно, в этом году — почти уверен, «Барсу» так не гоняли. Я всё думал, когда же у басков силы треснут, но они гнали и гнали. А забить не могли.

Феноменальный момент минут за 15-20 до конца, когда капитан Оярсабаль подстроился под мяч, чуть ли не прыгнув тулуп, и не могу отделаться от впечатления, что его сбили. И снова не было гола. Конечно — Тер Штеген. Но ещё и суета в концовке, эта вечная сестричка супернастроя, помогала ему.

А когда у «Реала Сосьедад» на выдохе уже перед финальным свистком появилось настроение «ну ладно, чё, в другой раз», «Барселона» выиграла. В атаку пришёл Араухо, и оказалось, что он неимоверно зол. Это ж и его, в частности, возили, обыгрывали, растягивали и в этом состоянии ещё и издевались над ним молодые баски. Три эпизода за пару минут: злобный плотнейший удар издали, фол в атаке в борьбе наверху и гол. Сколь же многого я, оказывается, не знал про Араухо…

Но «Реал Сосьедад» был прекрасен. И я не знаю, как найдёт себя вот в такой игре Арсен Захарян. Впрочем, я и не обязан это знать», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», Захарян остался в запасе:

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