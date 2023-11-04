Первый матч Захаряна с «Барселоной»! Выпустят ли Арсена с первых минут? LIVE

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной». Встреча интересна сама по себе, но особую важность ей придаёт Арсен Захарян.

Несколько дней назад россиянин впервые вышел в основе «Сосьедада» – его команда на выезде победила «Буньоль» в Кубке Испании (1:0). Захарян провёл на пол 82 минуты, но ничего впечатляющего против любительского клуба не показал. Хотя начало положено: Арсен получил хорошую игровую практику. Осталось научиться влиянию на результат.

Будем откровенны и честны: попадание Захаряна в старт на игру с «Барселоной» будет большой неожиданностью. Но вдруг Иманол Альгуасиль решит удивить Хави. Ведь пока «Барселона» весьма спокойно движется по сезону: четвёртое место и отставание от «Реала» в четыре очка не назовёшь катастрофой. Оно стало таким весомым после поражения в «эль классико».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Но теперь новый матч и новая глава – нельзя уступать во второй встрече подряд, иначе «Сосьедад» подберётся на расстояние одного очка, а конкуренты по топ-4 убегут ещё дальше. Фаворит вроде бы понятен, но в последней игре победил клуб из Сан-Себастьяна (2:1). И сделал он это как раз в гостях.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.