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«Реал Сосьедад» — «Барселона», прямая онлайн-трансляция матча 12-го тура Ла Лиги, 4 ноября 2023, где смотреть, Захарян

Первый матч Захаряна с «Барселоной»! Выпустят ли Арсена с первых минут? LIVE
Михаил Рождественский
Захарян против «Барселоны»
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«Реал Сосьедад» подпирает чемпиона Испании в турнирной таблице.

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной». Встреча интересна сама по себе, но особую важность ей придаёт Арсен Захарян.

Испания - Примера . 12-й тур
04 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несколько дней назад россиянин впервые вышел в основе «Сосьедада» – его команда на выезде победила «Буньоль» в Кубке Испании (1:0). Захарян провёл на пол 82 минуты, но ничего впечатляющего против любительского клуба не показал. Хотя начало положено: Арсен получил хорошую игровую практику. Осталось научиться влиянию на результат.

Будем откровенны и честны: попадание Захаряна в старт на игру с «Барселоной» будет большой неожиданностью. Но вдруг Иманол Альгуасиль решит удивить Хави. Ведь пока «Барселона» весьма спокойно движется по сезону: четвёртое место и отставание от «Реала» в четыре очка не назовёшь катастрофой. Оно стало таким весомым после поражения в «эль классико».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Но теперь новый матч и новая глава – нельзя уступать во второй встрече подряд, иначе «Сосьедад» подберётся на расстояние одного очка, а конкуренты по топ-4 убегут ещё дальше. Фаворит вроде бы понятен, но в последней игре победил клуб из Сан-Себастьяна (2:1). И сделал он это как раз в гостях.

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