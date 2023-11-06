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«Зенит» предложил Васильеву новый долгосрочный контракт

«Зенит» предложил Васильеву новый долгосрочный контракт
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Санкт-петербургский «Зенит» хочет продлить соглашение с полузащитником Дмитрием Васильевым, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, клуб уже сделал хавбеку предложение, сейчас стороны ведут переговоры. Действующий контракт Васильева с петербуржцами истекает летом 2025 года. Новый трудовой договор планируется заключить на долгий срок.

На данный момент россиянин восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости. Полузащитник сине-бело-голубых получил травму в кубковом матче с «Ахматом» и был заменён на 17-й минуте встречи. Основное время матча завершилось вничью 3:3, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 4:2.

В нынешнем сезоне в активе 19-летнего футболиста девять матчей во всех турнирах без результативных действий.

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