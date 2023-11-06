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Маркиньос установил рекорд среди игроков «ПСЖ»

Маркиньос установил рекорд среди игроков «ПСЖ»
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3 ноября, «Пари Сен-Жермен» одолел «Монпелье» в матче 11-го тура чемпионата Франции – 3:0. Голы на счету Ли Кан Ина, Уоррена Заир-Эмери и Витиньи.

Эта победа стала 300-й для капитана команды Маркиньоса в футболке парижан. Он первый игрок в истории клуба, который преодолел эту отметку.

Напомним, 29-летний бразилец перешёл в «ПСЖ» в июле 2013 года из «Ромы». За это время он забил 38 голов и отдал 10 результативных передач в 419 матчах, выиграв с командой 8 чемпионатов Франции, 6 кубков страны, 6 кубков французской лиги и 7 суперкубков.

«ПСЖ» после победы над «Монпелье» набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монпелье» с 11 очками остался на 11-й строчке Лиги 1.

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