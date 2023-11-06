Юрген Клопп: гол Диаса – прекрасный момент, но самое важное – чтобы его отца освободили

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о форварде Луисе Диасе после ничьей в матче с «Лутон Таун» (1:1). Диас, чьего отца похитили в Колумбии, забил гол на 90+5-й минуте и спас клуб от поражения

«Гол Луиса Диаса – отличный момент, но это не меняет ситуации. Самое важное, чтобы его отца освободили. Это здорово, что он хотел быть здесь. Это всё, для нас это суперважный гол, для него он тоже очень важен и эмоционально в том числе.

Он всегда может сыграть немаловажную роль. Когда он находится на поле. Мы знали, что он будет угрозой, но мы не знали, как долго он будет играть, потому что Луис провёл всего несколько тренировок с командой. Он забил гол, однако нам нужно увидеть улучшение ситуации в Колумбии. Получился отличный эпизод в игре с небольшим количеством ярких моментов, Луис вышел и забил гол. Это действительно здорово», — приводит слова Клоппа ВВС.