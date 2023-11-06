Илья Вахания: Осипенко — лидер «Ростова». При нём реально прогрессируешь

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о влиянии Максима Осипенко на игру ростовской команды. По мнению Вахании, при совместной игре с Осипенко другие футболисты прогрессируют.

«Не могу сказать, что работали над игрой в обороне отдельно. Но вернулся Максим Осипенко, и в плане уверенности стало проще. С ним оборона намного надëжнее. Плюс Сергей Песьяков классно выглядит – в последних матчах не раз спасал. Если бы не он, возможно, сыграть «на ноль» не получилось бы.

Осипенко – лидер и обороны, и команды, 100 процентов. Даже если посмотреть на тренировки, он всегда подсказывает. При нём реально прогрессируешь», — рассказал Илья Вахания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.