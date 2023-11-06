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Вахания: у «Кубани» не нашлось несколько миллионов рублей, чтобы выкупить меня у «Зенита»

Вахания: у «Кубани» не нашлось несколько миллионов рублей, чтобы выкупить меня у «Зенита»
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Воспитанник «Зенита» Илья Вахания, ныне выступающий за «Ростов», рассказал о сорвавшемся переходе в «Кубань».

«Я приехал на сборы, должен был подписывать контракт. Но, к сожалению, тогда в клуб не зашёл спонсор и не было денег выкупить меня из «Зенита». Хотя речь шла о нескольких миллионах рублей. Но к тому моменту, насколько я понимаю, клуб уже подписал много легионеров с высокой зарплатой. И денег на новых футболистов просто не осталось. Я очень расстроился, что не получилось. Хотелось зайти на новый уровень. Но не сложилось», — рассказал Илья Вахания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Вахания провёл за «Ростов» 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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