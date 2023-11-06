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Бушманов: очень хочется, чтобы «Краснодар» и дальше продолжал лидировать

Бушманов: очень хочется, чтобы «Краснодар» и дальше продолжал лидировать
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Бывший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов высказался об игре «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мне нравится, как играет «Краснодар», это хорошая команда. Там собраны игроки хорошего уровня, они способны добиться многого в этом сезоне. Видно, что команда чисто тренерская, все выполняют установки и добиваются успеха. Очень хочется, чтобы «Краснодар» и дальше продолжал лидировать. У них есть всё, чтобы конкурировать с «Зенитом». Они точно поборются за чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

«Краснодар» после 14 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Санкт-петербургский «Зенит» располагается на втором месте, отставая от «быков» на два очка.

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