Голкипер «Оренбурга» Сысуев раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»

Вратарь «Оренбурга» Николай Сысуев прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). 24-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи.

«Было тяжело, конечно. Хотелось выиграть, но, к сожалению, не удержали. «Ростов» в конце хорошо нас прессинговал. И оборонялись, конечно, мы во втором тайме не лучшим образом.

Доволен результатом? Честно сказать, нет. Хотелось выиграть. Были ли шансы? Были, конечно. Могли забивать в первом тайме. Пенальти, как вы видели, там был, не поставили нам. Осипенко играл рукой. Судейство, конечно, опять у нас не в лучшем качестве.

Могу ли выделить что‑то позитивное? Награду (лучшему игроку матча. — Прим. «Чемпионата»). Вот она у меня в руках. Это тоже очень важно для меня», — сказал Сысуев в эфире «Матч ТВ».