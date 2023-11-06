Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» обыграл «Енисей» и вышел на первую строчку в Первой лиге

«Акрон» обыграл «Енисей» и вышел на первую строчку в Первой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 17-го тура Мелбет Первой лиги между тольяттинским «Акроном» и красноярским «Енисеем». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу тольяттинцев.

На девятой минуте Владимир Хозин вывел красноярскую команду вперёд.

На 11-й минуте Абу-Саид Эльдарушев сделал счёт равным.

На 15-й минуте Антон Килин вывел хозяев вперёд.

На 63-й минуте Константин Савичев упрочил преимущество тольяттинцев.

На данный момент после 17 сыгранных матчей в Первой лиге «Акрон» поднялся на первую строчку и в своём активе имеет 33 очка. «Енисей» располагается на 10-й позиции с 21 очком.

Россия - Мелбет Первая лига . 17-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Хозин – 9'     1:1 Эльдарушев – 12'     2:1 Килин – 16'     3:1 Савичев – 63'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android