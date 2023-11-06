«Акрон» обыграл «Енисей» и вышел на первую строчку в Первой лиге

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 17-го тура Мелбет Первой лиги между тольяттинским «Акроном» и красноярским «Енисеем». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу тольяттинцев.
На девятой минуте Владимир Хозин вывел красноярскую команду вперёд.
На 11-й минуте Абу-Саид Эльдарушев сделал счёт равным.
На 15-й минуте Антон Килин вывел хозяев вперёд.
На 63-й минуте Константин Савичев упрочил преимущество тольяттинцев.
На данный момент после 17 сыгранных матчей в Первой лиге «Акрон» поднялся на первую строчку и в своём активе имеет 33 очка. «Енисей» располагается на 10-й позиции с 21 очком.
- 6 ноября 2023
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