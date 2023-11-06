Игрок «Байера» Гримальдо — о Хаби Алонсо: он вселил в меня уверенность

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо заявил, что именно благодаря главному тренеру команды Хаби Алонсо он перешёл в клуб.

«Я решил покинуть «Бенфику». Вариантов было много. Решение было непростым. Леверкузен и Хаби много сделали для меня, они вселили в меня уверенность. Когда сталкиваешься с такими большими переменами, важно доверие тренера и клуба. Ставка Алонсо была очень сильной, когда ты знаешь, что Хаби будет твоим тренером… Я знал его по тому, как видел его игру, и о нём отзывались очень хорошо. Работа с Хаби была возможностью, которую я не мог упустить, чтобы продолжать расти как игрок. Вот почему я принял это решение.

Хаби был очень важен для меня. Было две ключевые причины для выбора Леверкузена: проект, поскольку они сказали мне, что собираются привлечь важных игроков, и они это сделали. А другой аргумент – Хаби, именно он вселил в меня уверенность в том, что я могу продолжать расти. Это не одно и то же, когда тебе звонит тренер и когда тебе звонит спортивный директор», — приводит слова Гримальдо AS.