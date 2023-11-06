«Шинник» сыграл вничью с «Аланией со счётом 3:3 в матче 17-го тура Первой лиги

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 17-го тура Мелбет Первой лиги между ярославским «Шинником» и владикавказской «Аланией». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времни. «Шинник» сыграл вничью с «Аланией» со счётом 3:3.

В начале первого тайма, на 15-й минуте, Василий Алейников открыл счёт в матче, выведя «Шинник» вперёд. Однако почти сразу же Ислам Машуков сравнял счёт во встрече. В середине первой половины, на 33-й минуте, Дмитрий Самойлов вновь вывел ярославскую команду вперёд. Но вновь преимущество «Шинника» длилось недолго — на 39-й минуте Батраз Гурциев снова сделал счёт равным. Во втором тайме, на 68-й минуте, Дмитрий Самойлов забил свой второй гол, а «Шинник» вышел вперёд уже в третий раз во встрече. Но снова «Алания» смогла отыграться — в самой концовке, на 90-й минуте, Батраз Хадарцев реализовал пенальти и сравнял счёт. Матч так и закончился — 3:3, результативная ничья.

После данного матча «Шинник» занимает девятое место в таблице Первой лиги, набрав 22 очка в 17 матчах. «Алания» же располагается на пятой строчке, имея в своём активе 30 очков в 17 встречах.