Луис Мигель Рамис стал новым главным тренером «Эспаньола»

Испанский «Эспаньол» назначил на пост главного тренера Луиса Мигеля Рамиса.

«Каталонец из Таррагоны подписал контракт до 30 июня 2024 года, и в случае возвращения в первый дивизион будет активировано продление на один год.

Рамис имеет огромный опыт как профессионального игрока, так и тренера в Испании. Бывший центральный защитник играл за такие команды, как «Реал» Мадрид, «Севилья» и «Депортиво де ла Корунья», а затем вернулся в «Реал» Мадрид, чтобы начать свою тренерскую карьеру в их молодёжной команде.

После десяти лет руководства командами академии Рамис перешёл во взрослый футбол, возглавив «Альмерию» в 2017 году. С тех пор он вывел две команды в плей-офф Ла Лиги: сначала «Альбасете Баломпье» в 2019 году, затем «Тенерифе» в 2022 году, которую он покинул в конце прошлого сезона», — сообщает пресс-служба клуба.

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