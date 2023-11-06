В «Спартаке» опровергли поиск нового спортивного директора на место Эшуорта

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о поиске нового спортивного директора команды на место Пола Эшуорта.

«Информация не соответствует действительности», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее инсайдер Иван Карпов заявил, что «Спартак» ищет нового спортивного директора на место Эшуорта за границей. Кандидатами являются Роберто Олабе из «Реала Сосьедад» и Луиш Кампуш из «ПСЖ».

Также российский инсайдер уточнил, что нынешнего спортивного директора, скорее всего, переведут на другую должность, которая не будет связана с комплектованием команды и управлением спортивными процессами.

На данный момент московский «Спартак» после 14 сыгранных матчей в МИР РПЛ располагается на шестой строчке с 21 очком.