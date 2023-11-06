«Тоттенхэм» — «Челси»: Кулушевски вывел хозяев вперёд

Сегодня, 6 ноября, проходит матч 11-го тура АПЛ между двумя лондонскими командами — «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В самом начале матча, на шестой минуте, Деян Кулушевски открыл счёт в матче, выведя «Тоттенхэм» вперёд — 1:0.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках английского чемпионата. В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 2:2, во втором же матче сильнее оказались «шпоры», одержав победу со счётом 2:0.

После 10 туров английского чемпионата «Тоттенхэм» набрал 26 очков и занимает второе место в АПЛ. В свою очередь, «Челси» за аналогичное количество матчей заработал 12 очков и расположился на 13-й строчке.