Губернатор Ярославской области призвал проверить квалификацию судьи матча «Шинника»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что будет подана жалоба на главного судью матча «Шинник» — «Алания» из-за спорного пенальти на 90-й минуте встречи, с которого гости сравняли счёт и добились ничьей со счётом 3:3. Матч прошёл в Ярославле.

«Сегодня парни в ударе. Посмотрели атакующий футбол. Шесть мячей увидели трибуны на «Шиннике». И только очень спорный пенальти не дал взять три очка у «Алании». Мы обязательно подадим жалобу на судейство. Пусть ответственное ведомство проверит профессиональное соответствие главного судьи», — написал Евраев в своём телеграм-канале.

После данного матча «Шинник» занимает девятое место в таблице Первой лиги, набрав 22 очка в 17 матчах. «Алания» же располагается на пятой строчке, имея в своём активе 30 очков в 17 встречах.