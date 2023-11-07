«Аль-Хиляль» предлагал Месси зарплату в размере € 1 млрд

Саудовский «Аль-Хиляль» предлагал аргентинском нападающему Лионелю Месси заработную плату в размере € 1 млрд, сообщает Le10sport со ссылкой на журналиста Гиллема Балага.

По данным источника, ещё когда Месси выступал за «ПСЖ» представителя «Аль-Хиляля» прилетели в Париж и предложили футболисту солидную зарплату. Однако, аргентинец никогда всерьёз не рассматривал это предложение и в летнее трансферное окно подписал контрактное соглашение с «Интер Майами».

Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач.

В составе «Интер Майами» Месси выиграл Кубок лиг.

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