Эдди Хау: у игроков есть хорошее представление о том, чего ожидать от «Боруссии»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о предстоящем матче с «Боруссией» Дортмунд в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Оглядываться назад на первую игру против «Дортмунда» — полезное упражнение, но оно не является окончательным, потому что они могут изменить свою игру, а мы можем изменить свою.

Я думаю, что это были две сбалансированные команды, которые играли друг против друга. Та игра могла сложиться по-разному. Конечно, в конце матча мы пару раз попали впросак.

Я думаю, у игроков есть хорошее представление о том, чего ожидать. Это топ-команда, и у них есть игроки, которые могут навредить нам, поэтому я думаю, что мы относимся к ним с полным уважением, но, надеюсь, на этот раз мы сможем добиться хорошего перевеса на нашей стороне», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

После трёх туров «Ньюкасл» занимает третье место с четырьмя очками в группе F с «ПСЖ» (6), «Боруссией» (4) и «Миланом» (2).