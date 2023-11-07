Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдди Хау: у игроков есть хорошее представление о том, чего ожидать от «Боруссии»

Эдди Хау: у игроков есть хорошее представление о том, чего ожидать от «Боруссии»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о предстоящем матче с «Боруссией» Дортмунд в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Оглядываться назад на первую игру против «Дортмунда» — полезное упражнение, но оно не является окончательным, потому что они могут изменить свою игру, а мы можем изменить свою.

Я думаю, что это были две сбалансированные команды, которые играли друг против друга. Та игра могла сложиться по-разному. Конечно, в конце матча мы пару раз попали впросак.

Я думаю, у игроков есть хорошее представление о том, чего ожидать. Это топ-команда, и у них есть игроки, которые могут навредить нам, поэтому я думаю, что мы относимся к ним с полным уважением, но, надеюсь, на этот раз мы сможем добиться хорошего перевеса на нашей стороне», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

После трёх туров «Ньюкасл» занимает третье место с четырьмя очками в группе F с «ПСЖ» (6), «Боруссией» (4) и «Миланом» (2).

Лига чемпионов . Группа F. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android