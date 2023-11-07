Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Милана» напали на болельщиков «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов

Фанаты «Милана» напали на болельщиков «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов
Комментарии

Около 50 фанатов итальянского «Милана» напали на болельщиков «ПСЖ» в преддверии матча команд в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, нападение произошло в ночь с 6 на 7 ноября. Фанаты «Милана» использовали пиротехнические средства, включая дымовые шашки. Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «ПСЖ» пройдёт сегодня, 7 ноября, на стадионе «Сан-Сиро». Встреча начнётся в 23:00 мск.

В группе F, которую представляют «Милан» и «ПСЖ», «россонери» после трёх матчей занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице, набрав только два очка. Парижане лидируют с шестью очками в активе. В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Милан» со счётом 3:0.

Материалы по теме
Лига чемпионов, 7 ноября: расписание матчей игрового дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android