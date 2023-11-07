Фанаты «Милана» напали на болельщиков «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов

Около 50 фанатов итальянского «Милана» напали на болельщиков «ПСЖ» в преддверии матча команд в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, нападение произошло в ночь с 6 на 7 ноября. Фанаты «Милана» использовали пиротехнические средства, включая дымовые шашки. Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «ПСЖ» пройдёт сегодня, 7 ноября, на стадионе «Сан-Сиро». Встреча начнётся в 23:00 мск.

В группе F, которую представляют «Милан» и «ПСЖ», «россонери» после трёх матчей занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице, набрав только два очка. Парижане лидируют с шестью очками в активе. В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Милан» со счётом 3:0.