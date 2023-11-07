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Лига чемпионов, 7 ноября: расписание матчей игрового дня

Лига чемпионов, 7 ноября: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 7 ноября, пройдёт часть матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

  • «Шахтёр» — «Барселона» (20:45 мск)
  • «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл» (20:45 мск)
  • «Порту» — «Антверпен» (23:00 мск)
  • «Фейеноорд» — «Лацио» (23:00 мск)
  • «Милан» — «ПСЖ» (23:00 мск)
  • «Црвена Звезда» — «Лейпциг» (23:00 мск)
  • «Атлетико» — «Селтик» (23:00 мск)
  • «Янг Бойз» — «Манчестер Сити» (23:00 мск)

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, отличившийся на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.

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