Лига чемпионов, 7 ноября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 7 ноября, пройдёт часть матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

«Шахтёр» — «Барселона» (20:45 мск)

«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл» (20:45 мск)

«Порту» — «Антверпен» (23:00 мск)

«Фейеноорд» — «Лацио» (23:00 мск)

«Милан» — «ПСЖ» (23:00 мск)

«Црвена Звезда» — «Лейпциг» (23:00 мск)

«Атлетико» — «Селтик» (23:00 мск)

«Янг Бойз» — «Манчестер Сити» (23:00 мск)

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, отличившийся на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.