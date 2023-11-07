Защитник «Спартака» Чернов высказался об итогах жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об итогах жеребьёвки 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«На таких стадиях Кубка России уже нет слабых команд. Не хотим как-то с недооценкой подойти к игре. Хотим надёжно сыграть и постараться пройти в следующий этап. В конце ноября в Оренбурге погода будет уже не очень — будет холодно. Играли в такую погоду, ничего страшного. Для всех будут равные условия. Ничего страшного, что два матча сыграем с большой разницей. В прошлом году после возобновления неплохо сыграли с «Локомотивом», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сыграет с «Оренбургом». Для красно-белых эта встреча будет выездной.