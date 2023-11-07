Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: видно, что внутри «Спартака» неспокойно. Надо включаться руководителям

Ловчев: видно, что внутри «Спартака» неспокойно. Надо включаться руководителям
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации в стане красно-белых после матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 1:1, большую часть матча «Спартак» играл в меньшинстве.

«Перед матчем я говорил о том, что многое, если не всё, зависит от того, сколько пропустит «Спартак». В этот раз пропустили один гол, могли больше. Начали хорошо, но игру определило удаление Хлусевича — «Спартак» не умеет играть от обороны, а в обороне команда играет плохо.

В целом могу сказать так — у Абаскаля не получается выстроить сбалансированный футбол, огромные проблемы в обороне, у команды отрицательная разница мячей. Видно, что внутри «Спартака» неспокойно. Не играет Джикия (пусть по травме), не вышел Соболев в этом матче — и не понимаю почему. Надо включаться руководителям и снять это напряжение», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Такое поведение арбитра может напрячь и «Спартак», и остальных». Судейство 14-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Такое поведение арбитра может напрячь и «Спартак», и остальных». Судейство 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android