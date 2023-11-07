«Такое поведение арбитра может напрячь и «Спартак», и остальных». Судейство 14-го тура РПЛ

Предпоследний тур первого круга растянулся на три дня. Казалось, футбола было даже больше, чем обычно – тут и две игры в субботу, и по три в воскресенье и понедельник. Поэтому наш обзор судейства тура выходит именно во вторник. А разбирать тут было что – ЦСКА избежал скандала со вторым голом «Пари НН» только благодаря победе, работой арбитров были недовольны в Оренбурге, и даже в центральном матче тура между «Локо» и «Спартаком» было к чему придраться. К чему именно? Слово арбитру Игорю Федотову, который разобрал судейство в каждом матче тура.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Ахмат» – «Факел» – 1:2

Я ожидал назначения Чебана на эту игру. Он пусть и дёргано отработал на матче «Динамо» в прошлом туре, но всё же то был матч московской команды, серьёзных ошибок он не допустил. Матч в Грозном он провёл увереннее, и, думаю, уверенности ему придал Сергей Карасёв, который работал AVAR. Однако замечания к работе Чебана всё равно есть – на 24-й минуте не стоило наказывать жёлтой карточкой Тимофеева – там не было фола на карточку, а в это время матча надо быть аккуратнее, когда сажаешь опорника на жёлтую. При этом на 29-й минуте карточку игроку хозяев не показал, но наказал Богосаваца жёлтой за симуляцию, которая была неявной – там был контакт, потом игрок встал. Надо изучать игроков, Богосавац – агрессивный парень, в таких ситуациях стоит быть аккуратнее, это не 100-процентный момент на карточку.

Оценка Чебана — 8,2.

«Балтика» – «Зенит – 0:2

Сухой на данный момент – самый стабильный из всех судей, средняя оценка у него очень хорошая. Мне непонятно, почему ему не дали игру «Спартака» с «Локомотивом», хотя и матч «Зенита» ожидался непростым, вязким. Но Сухой справился, мне его работа понравилась.

Оценка Сухого — 8,4.

«Краснодар» – «Крылья Советов» – 2:1

Для Иванова матч получился несложным. Отметил бы игроков хозяев – они спокойно вели себя с арбитром: не было споров, каких-то психов. Ошибок, правда, Иванову избежать не удалось – не показал жёлтую карточку игроку «Краснодара» на 66-й минуте и игроку «Крыльев» — на 88-й.

Оценка Иванова — 8,2.

Игроки «Краснодара» Фото: https://vk.com/fckrasnodar

ЦСКА – «Пари НН» – 3:2

В этой игре к Москалёву много вопросов по управлению. Он решил делать это с помощью карточек. Это лёгкий путь – думаю, он боялся не удержать игру, поэтому показывал их направо и налево, криво и нет. В итоге карточки эти действовать всё равно перестали, так как вторую он бы показать за такие же фолы не смог бы. Это нельзя предъявить как ошибку, но это не то, чему учит судей Мажич. Это плохой знак.

Что касается самого обсуждаемого момента со вторым голом гостей, то у меня нет 100-процентных доказательств, что мяч покинул поле. Если бы был повтор не из-за спины игрока – можно было бы что-то обсуждать, а без него – только догадываться. Помощник был не на линии, у него угол тоже срезан. Начните уже давать нормальные повторы! Без нужного ракурса судить ушёл мяч или нет нельзя. Но это не проблема Москалёва. Из его проблем, кроме раскидывания карточек, можно назвать непоказ жёлтой игроку гостей на 29-й минуте.

Оценка Москалёва — 8,3.

А как вы думаете, ушёл мяч? Фото Директор по связям ЦСКА показал новый ракурс ухода мяча при первом голе «Пари НН»

«Локомотив» – «Спартак» – 1:1

В целом Кукуян отработал хорошо. Общая картинка нравится, уровень единоборств он выдержал хороший, всё было ровно в обе стороны. Он управлял игрой, очень хорошая работа. Но есть эпизод, который вызывает вопросы. И если это не исправить – будет вызывать вопросы в будущем.

Я говорю про удаление Хлусевича. Что должен был сделать Кукуян? Он должен был назначить штрафной, сразу показать игроку карточку, пусть даже жёлтую, и ждать, что скажет VAR. Там бы посмотрели и на место фола, и на возможную красную – позвали бы его к монитору. Это должно работать так. Но в итоге Кукуяна прессуют, он думает, что сделать – потому что не сделал первоначальное действие. Вот такое поведение арбитра может напрячь и «Спартак», и остальных – поэтому клубы пишут письма, говорят, что арбитры нарушают протокол VAR, ожидая подсказок. На самом деле этого нет, все записи отправляют в УЕФА, там всё строго. Но такое поведение судьи не может не раздражать. Нужно было сразу принять решение – и тогда вопросов бы вообще не было. Но, как я уже сказал, все решения были верные, по игре вопросов нет.

Оценка Кукуяна — 8,5.

«Оренбург» – «Ростов» – 1:1

Судья Роман Сафьян разбирался в сложных эпизодах (надеюсь, это был он). Например, когда мяч попадал в руку игроку «Ростову», потом второму, а он оба раза правильно продолжил игру. Или когда мяч на 21-й минуте попал в опорную руку игрока «Оренбурга» – это не пенальти, и Сафьян тут тоже разобрался. Но это сложные эпизоды. А в простых к нему есть претензии.

Момент с 11-метровым в ворота «Оренбурга» не простой, он простейший. Игрок «Ростова» тянулся к мячу, всем своим видом показывал, что хочет в него сыграть. А соперник в мяч играть не пытался – он просто наступил на ногу сопернику. Сафьян был в идеальной позиции, лучше не придумаешь. И не увидел очевидного. Как это возможно, что арбитр не видит очевидного? Да, его ошибку исправил VAR. но за такое надо спрашивать. Он не просто фол игрока хозяев не увидел, он ещё и штрафной в другую сторону назначил. Любой арбитр должен разбираться в таком, судья уровня РПЛ не имеет права так поступать. Так что парочку вопросов я бы ему задал. Что это – потеря концентрации или что-то ещё? Мне непонятно.

Оценка Сафьяна — 7,9.

«Урал» – «Рубин» – 0:1

На эту игру вернули Казарцева. Василий выдержал давление, особенно в концовке от «Урала», ничего не выдумывал и в целом управлял игрой. Главное, чтобы он не заигрался и через пару туров не устроил шоу, как он это любит. А в этом матче Казарцев — молодец.

Оценка Казарцева — 8,5.

«Сочи» – «Динамо» – 3:3

Первый момент – 11-метровый в первом тайме в ворота «Динамо». Нам показали не те повторы. Там на левую ногу наступили Джорджевичу, на ахилл, а потом он уже делал шаг и был лёгкий наступ. Нам показывали повтор только окончания эпизода – надо было акцентировать внимание на первом наступе на ахилл. Что касается момента с Лаксальтом и его падением у штрафной «Сочи» в концовке, то с позиции Безбородова было тяжело увидеть место фола.

А по красной карточке Марсело – если есть движение рукой, то это жёлтая. По тем повторам, что нам показали, это непонятно. Тут стоит довериться Безбородову. С Мелкадзе там 11-метрового не было, просто игра в корпус, никаких пенальти там требовать Точилину не надо. Игра вышла тяжёлой, по управлению и единоборствам вопросов нет, но были ключевые эпизоды, в которых по факту Безбородов разобрался.

Оценка Безбородова — 8,4.