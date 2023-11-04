«Сборная Кубы не возбуждает никого». Корнеев оценил предстоящего соперника сборной России

Бывший футболист сборной России по футболу Игорь Корнеев поделился мнением о национальной команде Кубы.

«Давайте Кению с Кубой не сравнивать. Кения, мне кажется, чуть интереснее соперник. Игра с Кубой вряд ли что‑то даёт. Это просто сбор и тренировка.

Сборная Кубы не возбуждает никого. Лучше провести матч с какой‑то молодёжной командой, чем с Кубой. Я не знаю, какие мысли преследуются», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 3 ноября, Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 мск. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.