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В «Реале Сосьедад» опровергли, что спортдиректор клуба Олабе может перейти в «Спартак»

В «Реале Сосьедад» опровергли, что спортдиректор клуба Олабе может перейти в «Спартак»
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В испанском «Реале Сосьедад» опровергли информацию о том, что спортивный директор клуба Роберто Олабе может перейти в московский «Спартак». Напомним, с сентября 2022 года пост спортивного директора красно-белых занимает британский специалист Пол Эшуорт.

«Роберто Олабе является кандидатом на пост спортивного директора «Спартака»? Эта информация — слухи. Ноль процентов из этого — правда», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что «Спартак» ищет иностранного спортивного директора на замену Полу Эшуорту. В числе возможных кандидатов — Роберто Олабе из «Реал Сосьедад» и советник «ПСЖ» Луиш Кампуш.

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