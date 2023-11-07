Марцел Личка: «Зенит» мог бы обыграть «Брагу» или «Бенфику» в Лиге чемпионов

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, смог ли бы нынешний «Зенит» выйти из группы Лиги чемпионов.

«Год назад «Зенит» был сильнее. У них сейчас тоже неплохой состав, но всё будет зависеть, в какую группу они попали бы. Если в Лиге чемпионов выпадает группа с «Барселоной», «Интером» и «Тоттенхэмом», то очень тяжело. Я не вижу проблем, например, «Зениту» обыграть «Брагу» или «Бенфику» — они бы могли обыграть эти команды в отдельно взятом матче. Я не особо слежу за португальской лигой, но несколько матчей смотрел, поэтому не вижу проблем для «Зенита» — они ментально сильные, проходили тяжёлые игры. С каким европейским клубом можно сопоставить по уровню «Динамо»? Я бы хотел, чтобы мы играли как пражские «Славия» или «Спарта» — две хорошие команды, достойно выступающие в Лиге Европы. Когда уровень «Динамо» станет как у этих двух команд, я буду рад», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Динамо» после 14 туров сезона-2023/2024 занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.