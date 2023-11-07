Созин: я был в ужасе от слов представителя «Динамо» о судействе. Он вообще футбол смотрел?

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин отреагировал на слова представителей московского «Динамо» о судействе. Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что трактовка эпизодов главным арбитром матча 14-го тура РПЛ с «Сочи» (3:3) Владиславом Безбородовым была направлена на помощь сочинской команде.

«Я прочитал члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина про судейство – и от его слов я был просто в ужасе. Он говорит, что это судья не дал «Динамо» выиграть. У меня к этому человек три вопроса: смотрел ли он вообще футбол? Видел ли глупейшую расстановку игроков своей команды на поле? Забил ли «Сочи» все свои с пенальти? Эти слова – вопиющая дискредитация его должности. После таких высказываний о судействе хочется вводить «уголовную ответственность» за такую критику – это просто неприемлемо. Уверен, ЭСК признает правильность назначенного в ворота Лещука пенальти. Только вот думать «Динамо» надо не об этом. А о том, что «Сочи» должен был забивать пять! Если бы не сейв Лещука, если бы не крестовина – какой был бы счёт? Так что не надо говорить о судействе. С таким отношением и высказываниями про судей «Динамо» никогда не будут хорошо судить», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».