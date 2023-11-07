Опубликованы показания девушки, обвинившей Дани Алвеса в изнасиловании

В Сети появились показания девушки, которая обвиняет бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании.

«Он стоял позади меня, а передо мной стояла моя двоюродная сестра. Помню, что потом он отошёл и жестом подозвал меня к себе. Я приняла решение поговорить с ним и узнать, чего он хочет, не больше. Я пошла поговорить с ним. Я шла за ним, но не понимала, куда он направлялся. Помню, как он шёл в то место, где это случилось. Но я и подумать не могла, куда он меня ведёт.

Мы дошли до места, там была дверь, он открыл её, и когда я вошла, то увидела, куда попала – это был очень маленький туалет. Я была шокирована.

Помню, что он сел, а я стала говорить ему: «Я должна идти, я должна идти». Я помню, что он задрал моё платье и заставил сесть на него сверху. Помню, как сказала ему, что не могу это сделать. И он начал много говорить. Он настаивал, чтобы я называла себя женщиной лёгкого поведения, принадлежащей ему. С этого момента я начала сопротивляться.

Он повредил мне колено, и у меня осталась рана. Алвес пытался склонить меня к оральному сексу. Я всё время отдалялась от него, пока он не схватил меня сзади за шею и не начал бить», — приводит слова девушки Telecinco.