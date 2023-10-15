Дани Алвес, обвинённый в изнасиловании, пойдёт на сделку со следствием

Бывший защитник «Барселоны», «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес намерен пойти на сделку со следствием, чтобы добиться минимального наказания по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Алвес недавно сменил адвоката. Теперь интересы бразильца в суде представляет Инес Гвардиола, каталонский адвокат, который специализируется на сексуальном насилии и уголовном праве. Вместе со сменой адвоката также изменилась и стратегия защиты в суде, избранная бразильцем. Теперь идея состоит в том, чтобы футболист достиг соглашения с испанской системой правосудия, чтобы максимально сократить свой срок. Пока что бразильцу грозит от 8 до 10 лет тюремного заключения.

Для выполнения данного плана Алвес должен будет выплатить потерпевшей денежную сумму за причинённый ущерб, которая ещё не определена. И, кроме того, признать вину в совершении преступления, что, однако, будет противоречить его пяти предыдущим заявлениям, в которых он всегда уверял, что это были отношения по обоюдному согласию.

Напомним, Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме уже более полугода. В январе ему выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне.