Президент «ПСЖ»: пресс-релиз «Реала» о Мбаппе? Мы сосредоточены на себе, а не на других

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о том, как он отнёсся к пресс-релизу мадридского «Реала», в котором испанский клуб назвал ложными слухи о своих переговорах с нападающим парижан Килианом Мбаппе.

«Я не видел их заявления, мы все сосредоточены на себе и своём футболе, а не на других.

Килиан продолжает добиваться больших успехов. Возможно, люди воспринимают их как должное, но он играл в двух финалах чемпионата мира и сделал в одном из них хет-трик. Повторяю: Килиан Мбаппе — лучший в мире, здорово видеть его в качестве лидера «ПСЖ» и сборной Франции. Это положительно влияет на нашу молодёжь, и помогает нам строить своё будущее», — приводит слова Аль-Хелаифи La Gazzetta dello Sport.