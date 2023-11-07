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«Всегда говорю как есть». Тухель высказался о словесной перепалке с Лотаром Маттеусом

«Всегда говорю как есть». Тухель высказался о словесной перепалке с Лотаром Маттеусом
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал свой словесный конфликт с бывшим футболистом мюнхенского клуба Лотаром Маттеусом.

«Всё это получилось спонтанно и искренне. От меня вы всегда услышите честное мнение. После матча с дортмундской «Боруссией» команда получила от нас обратную связь. Они прекрасно знают, что показали игру высочайшего класса», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, перед матчем мюнхенцев с «Боруссией» Дортмунд бывший немецкий футболист заявил, что при Тухеле «Бавария» играет не лучше, чем при экс-наставнике мюнхенского клуба Юлиане Нагельсмане. Также Маттеус заявил, что нынешний тренер мюнхенцев негативным образом повлиял на психологическое состояние Йозуа Киммиха. В свою очередь, после разгромной победы в матче со «шмелями» (4:0) Тухель иронично ответил следующее: «Почему мы сегодня победили, несмотря на отсутствие развития? Лотар Маттеус точно знает».

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