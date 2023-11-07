Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Боруссии» закидали поле фейковыми золотыми слитками в знак протеста реформе УЕФА

Фанаты «Боруссии» закидали поле фейковыми золотыми слитками в знак протеста реформе УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики дортмундской «Боруссии» забросали футбольное поле ненастоящими золотыми слитками и теннисными мячиками во время матча Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» в знак несогласия с реформой УЕФА. Фанаты немецкого клуба недовольны новым форматом розыгрыша данного турнира, который начнёт действовать со следующего сезона.

«Вас не волнует спорт. Всё, что вас волнует, деньги», — цитирует скандирования поклонников «шмелей» с матча BVB Buzz в соцсети X (ранее Twitter).

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» набрала четыре очка и занимает второе место в группе F. После аналогичного количества игр «Ньюкасл» заработал также четыре очка, но расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет «ПСЖ», у которого в активе шесть очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала немецкая команда со счётом 1:0.

Материалы по теме
«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android