Фанаты «Боруссии» закидали поле фейковыми золотыми слитками в знак протеста реформе УЕФА

Болельщики дортмундской «Боруссии» забросали футбольное поле ненастоящими золотыми слитками и теннисными мячиками во время матча Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» в знак несогласия с реформой УЕФА. Фанаты немецкого клуба недовольны новым форматом розыгрыша данного турнира, который начнёт действовать со следующего сезона.

«Вас не волнует спорт. Всё, что вас волнует, деньги», — цитирует скандирования поклонников «шмелей» с матча BVB Buzz в соцсети X (ранее Twitter).

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» набрала четыре очка и занимает второе место в группе F. После аналогичного количества игр «Ньюкасл» заработал также четыре очка, но расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет «ПСЖ», у которого в активе шесть очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала немецкая команда со счётом 1:0.