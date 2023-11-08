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Милан — ПСЖ. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Милан» — «ПСЖ»: Жиру забил второй гол хозяев

«Милан» — «ПСЖ»: Жиру забил второй гол хозяев
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В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра группы F проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов . Группа F. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
2-й тайм
2 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Шкриньяр – 9'     1:1 Леау – 12'     2:1 Жиру – 50'    

На 50-й минуте французский форвард Оливье Жиру вывел «Милан» вперёд.

В предыдущем матче между этими командами, в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, победу со счётом 3:0 одержал французский клуб.

Турнирную таблицу группы F возглавляет «Пари Сен-Жермен», который набрал шесть очков в трёх стартовых турах. «Милан» занимает четвёртое место, набрав два очка. Второе и третье места занимают «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл Юнайтед» соответственно — оба клуба набрали по четыре очка.

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