Гол Пепе помог «Порту» обыграть «Антверпен» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между португальским «Порту» и бельгийским «Антверпеном». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани из Италии. «Порту» одержал победу со счётом 2:0.
Первый мяч был забит на 32-й минуте, когда бразильский нападающий «Порту» Эванилсон открыл счёт ударом с одиннадцатиметровой отметки и вывел свою команду вперёд. На 52-й минуте игры удаление получил полузащитник «Антверпена» Юрген Эккеленкамп. В самом конце второго тайма защитник Пепе забил второй гол своей команды в матче.
«Порту» располагается на второй строчке в группе Н, набрав девять очков в трёх играх. «Антверпен» находится на последнем месте квартета, у команды ноль очков.
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