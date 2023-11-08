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Гол Пепе помог «Порту» обыграть «Антверпен» в матче Лиги чемпионов

Гол Пепе помог «Порту» обыграть «Антверпен» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между португальским «Порту» и бельгийским «Антверпеном». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани из Италии. «Порту» одержал победу со счётом 2:0.

Первый мяч был забит на 32-й минуте, когда бразильский нападающий «Порту» Эванилсон открыл счёт ударом с одиннадцатиметровой отметки и вывел свою команду вперёд. На 52-й минуте игры удаление получил полузащитник «Антверпена» Юрген Эккеленкамп. В самом конце второго тайма защитник Пепе забил второй гол своей команды в матче.

«Порту» располагается на второй строчке в группе Н, набрав девять очков в трёх играх. «Антверпен» находится на последнем месте квартета, у команды ноль очков.

Лига чемпионов . Группа H. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 0
Антверпен
Антверпен, Бельгия
1:0 Эванилсон – 32'     2:0 Пепе – 90+1'    
Удаления: нет / Эккеленкамп – 50'
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