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Пепе стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между португальским «Порту» и бельгийским «Антверпеном». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани из Италии. «Порту» одержал победу со счётом 2:0.

Защитник «Порту» Пепе забил второй гол своей команды в матче. Таким образом, футболист стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов. Португалец отличился в возрасте 40 лет и 254 дней.

Напомним, счёт в матче открыл бразильский нападающий «Порту» Эванилсон.

«Порту» располагается на второй строчке в группе Н, набрав девять очков в трёх играх. «Антверпен» находится на последнем месте квартета, у команды ноль очков.

В следующем матче Лиги чемпионов «Порту» сыграет с «Барселоной» в гостях.