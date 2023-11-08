Защитник «ПСЖ» Маркиньос: «Милан» шёл напролом

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов с «Миланом» (1:2).

«Мы знали об уровне игры нынешней миланской команды и не должны это игнорировать. Это был матч высокого уровня. Считаю, мы хорошо его начали, контролировали происходящее и выполняли всё то, что нам рекомендовали. Тем не менее, думаю, «Милан» сумел использовать свои сильные стороны: он шёл напролом, стремясь продвигаться вперёд как можно быстрее.

Второй гол изменил ход встречи. Мы играли хорошо, слишком сильного давления не испытывали. Был навес в центр, а класс Жиру мы знаем. Постарались прижать соперника, но он перекрыл все свободные зоны. До этого «Милан» был более открытым, и нам удавалось отыскать свободное пространство, но после второго гола он защищался хорошо. Они знали, что для этого необходимо. И это стало для нас проблемой», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт УЕФА.