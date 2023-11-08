Абсолютно безбашенный футбол в Милане! Леау превзошёл Мбаппе

«ПСЖ» проиграл в Милане и потерял первое место. Лидером одной из сильнейших групп Лиги чемпионов после четырёх туров стала дортмундская «Боруссия». Очень яркой получилась эта битва на «Сан-Сиро».

Начало матча – настоящий ураган! Редко когда увидишь настолько открытый футбол в Лиге чемпионов. Игра шла фактически без центра поля, и за 12 минут команды Стефано Пиоли и Луиса Энрике пробили по воротам друг друга 10 раз. «Милан» рискнул ввязаться в обмен ударами с «ПСЖ». Трудно сказать, насколько нравилось происходившее на поле тренерам, но для нас, болельщиков, такой футбол – наслаждение.

У «Милана» феерил Леау. Он нанёс первый удар хозяев и создал голевой момент для Лофтус-Чика. Англичанин не забил, а на девятой минуте плохо сыграл на стандарте и у своих ворот. После подачи углового и скидки Маркиньоса на прекрасно знакомом ему стадионе забил экс-защитник «Интера» Шкриньяр. Словака просто бросили возле вратарской: находившийся к Шкриньяру ближе остальных Лофтус-Чик почему-то сделал шаг в сторону от него.

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Но через три минуты Леау сравнял счёт. Португалец разогнал атаку пасом на Жиру и сам же её завершил красивым ударом через себя с линии вратарской. Рафаэл очень умно сыграл в этом эпизоде, притормозил, когда защитники «ПСЖ» по инерции продолжали движение к воротам. Доннарумма спасти парижан не смог. Кстати, фанаты «россонери», не простившие Джанлуиджи уход из «Милана» действительно забрасывали голкипера фальшивыми купюрами, хотя, возможно, Доннарумма предпочёл бы настоящие.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Потом игроки подустали и стали брать больше пауз, контролировать мяч. Но достаточно много свободного пространства оставалось даже у Мбаппе, который дважды улетал один на один, тем не менее не забивал из-за собственной спешки и классной игры голкипера Меньяна. Удивительно, что Килиан ушёл с поля без гола после первого тайма. Кроме того, Дембеле, совершивший наибольшее количество ключевых передач, попал в перекладину. К перерыву счёт по ударам был 12:10 в пользу «ПСЖ».

После перерыва тоже было очень горячо с первых минут! «Милан» забил быстрый гол, который вызвал споры со стороны игроков «ПСЖ». После кросса с правого фланга и единоборства в штрафной Доннаруммы остались лежать двое – по одному футболисту из каждой команды. Похоже, защитники парижан на доли секунды потеряли концентрацию, ожидая, что арбитр остановит игру, однако судья Хесус Хиль Мансано не свистнул. Последовал кросс слева от Тео Эрнандеса, и Жиру показал топ-класс – продавил Шкриньяра. VAR, проверив эпизод, подтвердил легитимность гола.

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После этого «Милан» не давал свободного пространства «ПСЖ», а играл на удержание минимальной победы. «Россонери» защищались средним или низким блоком, а парижане мучились в позиционном наступлении. У команды Луиса Энрике не получалось хотя бы пробить в сторону ворот хозяев. Только в середине второго тайма первый удар «ПСЖ» нанёс Мбаппе. В «Милане» все работали на оборону. Даже Леау стелился в подкатах у своих ворот, а Жиру выносил мяч из собственной штрафной. План Пиоли на матч с чемпионом Франции, изначально казавшийся сумасшедшим, показывал свою эффективность.

«Милан» почти идеально сушил игру и даже наиграл на третий гол. Парижан оставлял в деле Доннарумма, услышавший о себе в этот вечер много интересного. Джанлуиджи совершил совершенно невероятный сейв после удара Тео со штрафного. Вытащил тяжёлый мяч от свежего Окафора, который поменял Леау. Рафе потребовалась замена после того, как Шкриньяр остановил его очень суровым фолом с риском получить красную. В концовке вожак «ПСЖ» Мбаппе заблудился в миланском лесу (у форварда три удара, четыре обводки и 0 пасов под удар), а спасти парижан мог Ли Кан Ин – кореец попал в штангу. В итоге команды нанесли на пару 33 удара (16:17, в створ – 8:6), а «Милан» всё же одержал вполне заслуженную победу.