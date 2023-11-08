«Шахтёр» прервал 17-матчевую серию в еврокубках с пропущенными голами

Вчера, 7 ноября, завершилась встреча 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между украинским «Шахтёром» и каталонской «Барселоной». Матч прошёл на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины. «Шахтёр» одержал победу со счётом 1:0.

«Шахтёр» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и прервал 17-матчевую серию с пропущенными голами в еврокубках.

В последний раз до этой встречи украинский клуб не пропустил в игре 2-го тура групповой стадии ЛЧ с «Интером» (0:0), которая прошла 28 сентября 2021 года.

Напомним, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы Н, набрав девять очков в четырёх матчах. «Шахтёр» набрал шесть очков и занимает третье место в квартете.