Украинец Судаков: очень тяжело добираться на матчи в Европе, но у нас нет другого выбора

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков рассказал, как команда добиралась на матч Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:0).

«Очень тяжело ехать, потому что это занимает очень много времени, например, из Львова в Гамбург мы добирались 10 часов. На пересечение украинско-польской границы автобусом из Львова в Жешув нам понадобилось около пяти часов.

Потом один час ждать рейса в Гамбург, и из-за ситуации с заложниками в аэропорту Гамбурга нам пришлось приземлиться в другом городе, в часе езды от Гамбурга. Затем мы приземлились и сели на автобус, и нам понадобилось ещё полтора часа, чтобы добраться до отеля, так что в общей сложности это было около 10 часов.

Это нормально с тех пор, как начались известные события на Украине, потому что воздушное пространство закрыто, поэтому мы не можем летать, и единственный способ улететь – это поехать в Польшу, в Варшаву или Жешув, и улететь оттуда.

К этому нельзя привыкнуть, это всегда тяжело, но у нас нет иного выбора, поэтому мы должны быть сильными и продолжать уходить от этой ситуации», – цитирует Судакова The Telegraph.