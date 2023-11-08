Эмиль Форсберг — о матче с «Црвеной Звездой»: должны были забить ещё несколько голов

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг высказался о победе над «Црвеной Звездой» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это отличный стадион, и там было очень шумно. Играть здесь непросто. Мы были действительно хороши в первом тайме и нашли достойные противовесы их стилю игры. Мы многое делали правильно, но должны были забить ещё несколько голов.

Во втором тайме у нас возникла пара проблем. Наша игра на отстройку была не такой спокойной, как следовало бы, и в результате мы столкнулись с проблемами. Это было нелегко, но мы одержали победу в итоге и прошли в следующий раунд. Мы действительно рады, что попали в число 16», — приводит слова Форсберга официальный сайт «РБ Лейпциг».

После четырёх туров «РБ Лейпциг» занимает второе место с девятью очками в группе G с «Манчестер Сити» (12), «Црвеной Звездой» (1) и «Янг Бойз» (1).