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Эмиль Форсберг — о матче с «Црвеной Звездой»: должны были забить ещё несколько голов

Эмиль Форсберг — о матче с «Црвеной Звездой»: должны были забить ещё несколько голов
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг высказался о победе над «Црвеной Звездой» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это отличный стадион, и там было очень шумно. Играть здесь непросто. Мы были действительно хороши в первом тайме и нашли достойные противовесы их стилю игры. Мы многое делали правильно, но должны были забить ещё несколько голов.

Во втором тайме у нас возникла пара проблем. Наша игра на отстройку была не такой спокойной, как следовало бы, и в результате мы столкнулись с проблемами. Это было нелегко, но мы одержали победу в итоге и прошли в следующий раунд. Мы действительно рады, что попали в число 16», — приводит слова Форсберга официальный сайт «РБ Лейпциг».

После четырёх туров «РБ Лейпциг» занимает второе место с девятью очками в группе G с «Манчестер Сити» (12), «Црвеной Звездой» (1) и «Янг Бойз» (1).

Лига чемпионов . Группа G. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Симонс – 8'     0:2 Опенда – 77'     1:2 Хенрихс – 81'    
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