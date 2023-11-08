Брендан Роджерс — о матче с «Атлетико»: красная карточка — переломный момент в игре

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс высказался о поражении от «Атлетико» Мадрид (0:6) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На 23-й минуте встречи нападающий Дайдзэн Маэда получил прямую красную карточку.

«Красная? Это был переломный момент в игре, которую мы начали хорошо в обеих областях. Мы были разочарованы тем, что оба игрока ударили друг друга ногами, изображения не отражают того, что произошло, они очень, очень грубые. Вдесятером против 11 было уже сложнее, мы чувствовали усталость в ногах, а они забивали голы всех цветов.

Это очень сложный вопрос, я всегда был рад признать, что судьи ошибаются, но с течением времени влияние VAR иногда кажется компьютерной игрой, где решения принимаются, глядя на экран. Правильное решение — это решение, принятое арбитром. Это тема для разговора, как использовать эту технологию. Я был сторонником VAR, когда она появилась, потому что не должно было быть ошибок, но сейчас можно спорить, есть много решений, которые не оставляют хорошего чувства», — приводит слова Роджерса Marca.

После четырёх туров «Селтик» занимает последнее четвёртое место с одним очком в группе E с «Атлетико» (8), «Лацио» (7) и «Фейеноордом» (6).