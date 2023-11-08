Андрей Аршавин: из-за санкций наш футбол пострадал, клубы лишились денег

Бывший полузащитник «Арсенала», а ныне заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о санкциях в отношении российского футбола, а также порассуждал на тему того, стоит ли РФС переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Наш футбол пострадал. Клубы лишились денег. Кто-то не может получить деньги за трансфер, ушли игроки. Сборные только сейчас стали выезжать в Бразилию, другие страны, чтобы проводить турниры. Наши дети не участвуют в европейских турнирах. Конечно, это всё наложит отпечаток. На сколько лет вперёд? Всё зависит от сроков и от того, какие действия мы будем предпринимать внутри. Есть ли смысл перехода РФС в Азию? Вообще не представляю, как играть в Азии. Я бы туда не стремился. Не знаю, может быть, это неправильно, но я бы не рыпался. Там с нами не будут играть, например, Австралия или Япония. И что?

Будем выступать до четвертьфинала без флага и гимна? Потом скажут играть без майки и трусов. Что мы будем делать? Хотя я понимаю индивидуальные виды спорта, где спортсмены не могут заработать денег в том же чемпионате России. Им сложнее. Но тебя будут угнетать до тех пор, пока ты угнетаешься. Надо один раз сказать: «Вот так или никак!» Но, с другой стороны, мне англичане рассказывали историю про Маргарет Тэтчер. Англичане не поехали на Олимпиаду, а бегун с нейтральным флагом выиграл золото. И она ему сказала: «Я тебя презираю как премьер-министр, но как англичанка я за тебя болела. Ты — молодец», — приводит слова Аршавина издание «Спорт-экспресс».