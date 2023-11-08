Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Краснодара» Кади: наш главный соперник — «Ростов»

Хавбек «Краснодара» Кади: наш главный соперник — «Ростов»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес заявил, что главным соперником «быков» является футбольный клуб «Ростов».

«В этом сезоне сыграли ещё не со всеми, но, скорее всего, это «Ростов». Наш главный соперник! Именно перед матчем с ним я увидел дух особого соперничества в раздевалке», — приводит слова Кади «РИА Новости Спорт».

После 14 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. «Ростов» с 17 баллами располагается на 11-й строчке. Кади перешёл в «Краснодар» из азербайджанского «Карабаха» в январе этого года. Во втором круге прошлого розыгрыша чемпионата России он из-за травмы не участвовал в игре с «Ростовом» (3:0). В 11-м туре этого сезона РПЛ «быки» одержали победу над жёлто-синими со счётом 3:2, уступая после первого тайма (0:2) и забив победный мяч в компенсированное ко второму тайму время.

Материалы по теме
Кордоба: «Краснодар» не зависит от «Зенита», мы сфокусированы только на себе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android