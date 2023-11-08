Хавбек «Краснодара» Кади: наш главный соперник — «Ростов»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес заявил, что главным соперником «быков» является футбольный клуб «Ростов».

«В этом сезоне сыграли ещё не со всеми, но, скорее всего, это «Ростов». Наш главный соперник! Именно перед матчем с ним я увидел дух особого соперничества в раздевалке», — приводит слова Кади «РИА Новости Спорт».

После 14 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. «Ростов» с 17 баллами располагается на 11-й строчке. Кади перешёл в «Краснодар» из азербайджанского «Карабаха» в январе этого года. Во втором круге прошлого розыгрыша чемпионата России он из-за травмы не участвовал в игре с «Ростовом» (3:0). В 11-м туре этого сезона РПЛ «быки» одержали победу над жёлто-синими со счётом 3:2, уступая после первого тайма (0:2) и забив победный мяч в компенсированное ко второму тайму время.