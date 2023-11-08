Олег Терёхин: не думаю, что Тюкавин может уехать за границу. Рановато ему

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин считает, что нападающему бело-голубых Константину Тюкавину ещё рано переходить в зарубежный клуб.

«Наверное, сейчас Тюкавин с «Динамо» обговаривают условия контракта, сумму. Всё не так просто, тем более что у него есть квалифицированный агент. Сейчас будут договариваться. Все хотят улучшенные условия, зарабатывать хорошие деньги. Поэтому будут вестись долгие переговоры.

Другой клуб? А почему нет? Раньше, лет 30–40 назад, особо никто не переходил, все играли в своих клубах, потому что условия были одинаковые. Всё поменялось сейчас — игроки хотят зарабатывать. Наверняка у него есть предложение. Скорее всего, «Зенит» его хочет. Не думаю, что Тюкавин может уехать за границу. Рановато ему ещё. «Зенит» по условиям где-то может перебить «Динамо», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.